Bei Angriffen auf der Sinai-Halbinsel hat es Tote und Verletzte gegeben.

Nach Angaben des ägyptischen Militärs wurden mindestens 23 Soldaten getötet, als sich Selbstmordattentäter an zwei Kontrollposten in die Luft sprengten. In der Nähe der Stadt Rafah konnten demnach zwei weitere Anschläge verhindert werden.



Die ägyptische Armee kämpft auf der Sinai-Halbinsel seit Jahren gegen eine Splittergruppe der Terrormiliz IS.