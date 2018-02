Die ägyptische Armee hat im Rahmen ihres Antiterroreinsatzes auf der Sinai-Halbinsel nach eigenen Angaben 16 Extremisten getötet.

34 weitere seien festgenommen worden, erklärten die Streitkräfte in Kairo. Der Einsatz war am Freitag gestartet worden. In Ägypten gilt der Ausnahmezustand, seit im April 2017 bei Anschlägen der IS-Terrormiliz auf zwei koptische Kirchen 45 Menschen getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.