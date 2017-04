Nach den Anschlägen auf zwei koptische Kirchen in Ägypten strebt Präsident Sisi den Ausnahmezustand an.

Dieser solle für drei Monate in Kraft treten, sagte der Staatschef in einer Fernsehansprache. Zuvor muss allerdings noch das Parlament noch zustimmen. Der Ausnahmezustand ermöglicht unter anderem Festnahmen ohne Haftbefehl und Hausdurchsuchungen ohne richterliche Anordnung. Sisi hatte zuvor den Einsatz des Militärs angeordnet, um die Polizei beim Schutz wichtiger Einrichtungen zu unterstützen.



Zu den Anschlägen in Alexandria und Tanta hatte sich die Terrormiliz IS bekannt. Selbstmordattentäter hatten in den Kirchen mindestens 44 Menschen getötet und weitere 120 verletzt. Derweil sicherte die EU Ägypten Solidarität im Kampf gegen den Terror zu.