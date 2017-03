Ägyptens oberstes Berufungsgericht hat den früheren Präsidenten Mubarak vom Vorwurf freigesprochen, eine Mitschuld am Tod hunderter Demonstranten im Frühjahr 2011 zu haben.

Das geht aus Medienberichten hervor. Details zu der Entscheidung liegen noch nicht vor. In einem ersten Prozess war Mubarak 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hob das Urteil jedoch auf und ordnete ein neues Verfahren an. Der Prozess hatte sich vor allem wegen des schlechten Gesundheitszustandes von Mubarak in die Länge gezogen. - Die Staatsanwaltschaft hatte dem 88-Jährigen vorgeworfen, für den Tod von mehr als 800 Demonstranten während des Aufstands 2011 verantwortlich zu sein. Die Proteste zwangen den langjährigen Präsidenten damals zum Rücktritt.