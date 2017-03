Deutschland und Ägypten wollen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise künftig enger zusammenarbeiten.

Bundeskanzlerin Merkel sagte Präsident al-Sisi in Kairo Unterstützung bei der Versorgung der Flüchtlinge in Ägypten zu. Das Land habe 500.000 Menschen aus Syrien und noch mehr aus dem Sudan und anderen afrikanischen Ländern aufgenommen. Deren Lebenssituation müsse verbessert werden, betonte Merkel. Al-Sisi erklärte, für eine Vereinbarung nach Vorbild des EU-Türkei-Pakts sei es noch zu früh.



Merkel und Präsident al-Sisi schlossen außerdem ein Grundsatzabkommen, das politischen Stiftungen aus Deutschland die Wiederaufnahme ihrer Arbeit in Ägypten ermöglicht. Nach einem Urteil gegen zwei Mitarbeiter der CDU-nahen Adenauer-Stiftung 2013 hatten die Institute ihre Arbeit weitgehend einstellen müssen. Merkel betonte, deren Arbeit sei ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung der Zivilgesellschaft.