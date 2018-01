US-Vizepräsident Pence hat Ägypten die Unterstützung seines Landes im Kampf gegen den Terror zugesichert.

Man stehe Schulter an Schulter, sagte Pence nach einem Treffen mit Staatschef al-Sisi in Kairo. Ägypten ist für Pence das erste Ziel einer viertägigen Nahost-Reise. Es ist zugleich die erste Visite eines hochrangigen US-Vertreters in der Region seit der umstrittenen Entscheidung von Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die palästinensische Autonomiebehörde hatte ein Treffen mit Pence deshalb abgelehnt.

