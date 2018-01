Bei der Bruchlandung eines Heißluftballons in Ägypten ist ein Tourist aus Südafrika ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Behörden wurden sieben der insgesamt 20 Insassen bei dem Unfall in der Nähe von Luxor verletzt. 2013 starben 19 Touristen, als ihr Heißluftballon ebenfalls in der Nähe von Luxor in Brand geriet.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.