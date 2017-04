Deutschland will sich für mehr Sicherheit von Christen in Ägypten bemühen.

Die Vorsitzende der deutsch-ägyptischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Maag, sagte im Deutschlandfunk, wenn Deutsche als Touristen nach Ägypten reisten oder deutsche Unternehmen dort investierten, dann müsse die Sicherheit garantiert sein. Die Situation im Land sei sehr instabil und es sei notwendig, mit dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi intensiv im Gespräch zu bleiben. Dieser sei sich der Situation der koptischen Christen sehr bewusst. Maag wollte allerdings nicht ausschließen, dass die Sicherheitskräfte in Ägypten mit zweierlei Mass messen.



Damit reagierte sie auf Vorwürfe des Bischofs der Koptischen Kirche in Deutschland, Anba Damian. Er hatte zuvor im Deutschlandfunk gesagt, die lasche Haltung der Polizei sei nicht zu übersehen. Gottesdienste in Ägypten müssten deutlich besser geschützt werden. Damian beschrieb, manche Soldaten, die am Eingang der Kirche stünden, hätten nicht einmal Munition in ihren Waffen. Wenn eine Moschee mit Graffitti besprüht würde, gliche das einem Weltuntergang, aber bei der Ermordung so vieler Kopten kämen nur blasse Kondolenzen. Er forderte von der deutschen Politik mehr Einsatz für Menschenrechte in Ägypten.



Zuvor hatte das Innenministerium in Kairo mitgeteilt, Sicherheitskräfte hätten sieben mutmaßliche IS-Anhänger getötet, die Anschläge gegen koptische Christen geplant haben sollen. Die Verdächtigen hielten sich in einer Bergregion im Süden versteckt. Unklar ist, wann es zu dem Zugriff gekommen ist. - Am Sonntag waren bei zwei Bombenanschlägen auf Kirchen in Tanta und Alexandria mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz IS beanspruchte die Taten für sich. Die ägyptische Regierung verhängte daraufhin einen dreimonatigen Ausnahmezustand.