Der frühere ägyptische Präsident Mubarak ist nach sechs Jahren Haft wieder in Freiheit.

Wie sein Anwalt in Kairo mitteilte, wurde Mubarak aus einem Armeekrankenhaus entlassen, in dem er wegen seines schlechten Gesundheitszustandes den Großteil seiner Freiheitsstrafe verbüßt hatte. Das höchste Gericht in Ägypten hatte ihn Anfang des Monats vom Vorwurf freigesprochen, während des sogenannten arabischen Frühlings an der Tötung von Demonstranten mitschuldig zu sein.



Im Februar 2011 war Mubarak nach tagelangen Massendemonstrationen auf dem Tahrir-Platz in Kairo zurückgetreten. Hunderte Menschen kamen bei den Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften ums Leben. 2012 wurde Mubarak deshalb zu lebenslanger Haft verurteilt.