In Ägypten ist der frühere Präsident Mursi zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt worden.

Ein Gericht in Kairo sprach Mursi nach Berichten örtlicher Medien schuldig, vor vier Jahren in einer Fernsehansprache die Justiz beleidigt zu haben und damit Hass geschürt zu haben. Mursi hatte einem Richter damals vorgeworfen, Wahlbetrug übersehen zu haben. Mursi wurde schon in anderen Verfahren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Er war 2013 von der Armee gestürzt worden.

