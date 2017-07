In Ägypten sind Todesstrafen gegen 20 Menschen bestätigt worden.

Ein Gericht in Kairo sah es als erwiesen an, dass die Männer im Zuge der Proteste gegen den Sturz von Präsident Mursi 2013 elf Polizisten getötet haben. 115 weitere Angeklagte wurden zu Haftstrafen zwischen zehn Jahren und lebenslänglich verurteilt. 21 Personen wurden freigesprochen. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden.



Im August 2013 war eine Polizeistation überfallen worden. Am selben Tag hatten Sicherheitskräfte gewaltsam ein Protestlager der islamistischen Muslimbrüder aufgelöst. Dabei kamen hunderte Menschen ums Leben.