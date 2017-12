Zu dem Anschlag auf eine koptische Kirche in Ägypten hat sich die Terrormiliz IS bekannt.

Der Angriff auf das Gotteshaus südlich von Kairo sei von einer IS-Kampftruppe verübt worden, teilten die Dschihadisten über ihr Sprachrohr Amak mit. Bei dem Anschlag waren mindestens sieben Menschen getötet worden, darunter ein Polizist. Zuvor hatte der Angreifer Schüsse auf ein Ladenlokal abgegeben. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben.



Der IS reklamierte auch den Anschlag in einem Supermarkt im russischen Sankt Petersburg für sich, bei dem am Mittwoch 14 Menschen verletzt worden waren.

