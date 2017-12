US-Präsident Trump hat den Anschlag auf eine koptische Kirche südlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo verurteilt.

Das Weiße Haus teilte in Washington mit, Trump habe mit seinem Amtskollegen al Sisi telefoniert und betont, dass die USA im Kampf gegen den Terrorismus an der Seite Ägyptens stünden. Zu dem Angriff auf die koptische Kirche, bei dem gestern mindestens sieben Menschen getötet wurden, bekannte sich die Terrormiliz IS. Zuvor hatte der Angreifer Schüsse auf ein Ladenlokal abgegeben. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben.



Der IS reklamierte auch den Anschlag in einem Supermarkt im russischen Sankt Petersburg für sich, bei dem am Mittwoch 14 Menschen verletzt worden waren.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.