In Ägypten sind bei Anschlägen zehn Menschen getötet worden, überwiegend koptische Christen.

In Helwan, südlich von Kairo, schoss ein Attentäter vor einer Kirche um sich und tötete acht Menschen. Der Angreifer wurde festgenommen. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz IS.



In derselben Stadt hatte ein Mann zuvor auf ein Geschäft gefeuert. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.