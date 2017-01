Ägypten Koptische Christen feiern Weihnachten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Die christlich-koptische Sankt-Markus-Kathedrale in Kairo/Ägypten (AFP / KHALED DESOUKI )

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen feiern die koptischen Christen in Ägypten heute ihr Weihnachtsfest.

An einem Gottesdienst mit Papst Tawadros dem Zweiten in der Markus-Kathedrale in Kairo nahm Medienberichten zufolge auch Staatpräsident al-Sisi teil. Dabei entschuldigte er sich den Angaben zufolge für Verzögerungen beim Wiederaufbau von Kirchen, die nach dem Sturz von Präsident Mursi vor drei Jahren von dessen Anhängern angegriffen und beschädigt worden waren. Al-Sisi warb für Vielfalt und Toleranz. Unterschiede zwischen den Menschen seien von Gott geschaffen und müssten respektiert werden.