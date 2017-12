Bei einem Anschlag auf eine koptische Kirche nahe der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind mehrere Menschen getötet worden.

Das Gesundheitsministerium geht von mindestens zehn Toten aus. Zwei Angreifer hätten versucht, mit Waffengewalt in die Kirche einzudringen. Sie hätten dabei das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet, heißt es weiter. Einer der Angreifer soll getötet worden sein, der andere ist offenbar auf der Flucht.



Im zu Ende gehenden Jahr kam es vermehrt zu terroristischen Angriffen in Ägypten, darunter auch gegen die christliche Minderheit der Kopten. Zuletzt hatten am 23. Dezember hunderte Teilnehmer einer Demonstration nahe Kairo eine koptische Kirche angegriffen und dabei drei Personen verletzt. Im Dezember 2016 starben bei einem Anschlag auf ein koptisches Gotteshaus in Kairo 23 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.