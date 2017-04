Bundeskanzlerin Merkel hat die Anschläge auf koptische Christen in Ägypten scharf verurteilt.

Es seien abscheuliche Taten, ließ Merkel in Berlin erklären. Sie appellierte an die Muslime in dem Land, sich solidarisch mit der christlichen Minderheit zu zeigen. Die Kopten brauchten nicht nur den Schutz der Sicherheitskräfte.



In Ägypten gilt ein landesweiter Ausnahmezustand. Dieser soll drei Monate lang dauern. Bei zwei Bombenanschlägen auf Kirchen am gestrigen Palmsonntag in Tanta und Alexandria kamen mehr als 40 Menschen ums Leben, etwa 100 erlitten Verletzungen. Das Auswärtige Amt in Berlin riet bei Reisen nach Ägypten und ans Rote Meer zur Vorsicht.