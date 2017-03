Bundeskanzlerin Merkel spricht heute in Ägypten mit Regierungsvertretern über die Flüchtlingskrise und die instabile Situation im benachbarten Libyen.

Zur Stunde wird sie in Kairo von Regierungschef Ismail empfangen. Anschließend trifft sie sich mit Präsident al-Sisi. Merkel geht es dem Vernehmen nach vor allem um Verbesserungen bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber und im Gegenzug um Finanzhilfen für das Land. Außerdem soll über die Situation in Libyen gesprochen werden, von wo aus die meisten Flüchtlinge nach Europa aufbrechen. Der Nahostexperte Lüders äußerte sich im Deutschlandfunk skeptisch über Einflussmöglichkeiten Ägyptens auf das Nachbarland. Es gebe in Libyen keine staatliche Ordnung mehr. Lüders kritisierte auch, dass die EU lediglich die Symptome der Flüchtlingskrise, nicht aber die Ursachen bekämpfe.



Nichtregierungsorganisationen forderten Merkel auf, bei ihrer Reise auch Menschenrechtsverletzungen anzusprechen. Am Nachmittag will Merkel mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenkommen. Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit einem der höchsten Geistlichen des sunnitischen Islams.