Ägypten Mindestens acht Tote bei Anschlag auf Halbinsel Sinai

Ägyptische Soldatenpatrouille (Archivbild) (imago/Xinhua)

Bei einam Anschlag auf einen Kontrollposten auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel sind mindestens acht Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Sicherheitskräften wurden zehn weitere verletzt. Die Angreifer hätten zunächst das Feuer auf den Posten in der Stadt Al-Arisch eröffnet, bevor sich ein Selbstmordattentäter mit einem Lastwagen in die Luft sprengte. Wer den Anschlag verübte, ist noch unklar. Vor neun Monaten waren bei einem Angriff der Terrormiliz IS in Al Arisch 13 Polizisten getötet worden.