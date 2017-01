Ägypten Mindestens zehn Tote bei Angriff auf Kontrollposten

Ägyptische Flagge weht im Wind (picture alliance/dpa/Matthias Tödt)

Bei einem Attentat auf Sicherheitskräfte in Ägypten sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Innenministeriums in Kairo töteten die Angreifer mehrere Polizisten und Sicherheitskräfte eines Kontrollpostens in der Region al-Wadi-al-Daschadid im Südwesten des Landes. Zwei der Attentäter seien ebenfalls getötet worden, die anderen würden verfolgt. - In Ägypten haben Dschihadisten seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi im Sommer 2013 hunderte Polizisten und Soldaten getötet. Erst Anfang Januar waren bei einem Sprengstoffanschlag auf einen Armeekontrollpunkt acht Menschen ums Leben gekommen.