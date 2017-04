Das ägyptische Parlament hat den von Präsident al-Sisi verfügten dreimonatigen Ausnahmezustand bestätigt.

In Kairo fassten die Abgeordneten einen entsprechenden Beschluss. Sisi hatte mit der Anordnung auf die islamistischen Anschläge auf zwei koptische Kirchen am Sonntag reagiert. Zahlreiche Menschen kamen dabei ums Leben.



Der Bischof der Koptischen Kirche in Deutschland, Damian, forderte mehr Einsatz der Sicherheitskräfte in Ägypten. Er sagte im Deutschlandfunk, die lasche Haltung der Polizei sei nicht zu übersehen. Gottesdienste in Ägypten müssten besser geschützt werden.