Nach dem Doppelanschlag auf zwei christliche Kirchen haben ägyptische Ermittler einen der Attentäter identifiziert.

Dabei handele es sich um einen 31-Jährigen aus der Provinz Sues, teilte das Innenministerium in Kairo mit. Dieser habe sich am Samstag in der Hafenstadt Alexandria in die Luft gesprengt. Der Mann sei zur Fahndung ausgeschrieben gewesen und habe Kontakt zur Terrorzellen unterhalten, hieß es weiter.



Bei den Bombenangriffen in Alexandria und Tanta auf koptische Kirchen waren mehr als 40 getötet worden. Die Terrormiliz IS reklamierte die Taten für sich. Ägyptens Regierung ordnete den Ausnahmezustand an.