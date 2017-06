Die ägyptischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen neuen Anschlag auf Christen vereitelt.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden in Alexandria sechs Verdächtige festgenommen, darunter zwei potenzielle Selbstmordattentäter. Einer der beiden sollte sich demnach im Inneren einer Kirche in die Luft sprengen, der andere beim Eintreffen der Polizei.



Die christliche Minderheit ist in Ägypten immer wieder Opfer von Gewalt. Zuletzt wurden im April bei zwei Anschlägen auf koptische Kirchen 45 Menschen getötet.