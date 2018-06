Gut zwei Monate nach seiner Wahl ist Ägyptens Präsident al-Sisi für eine zweite Amtszeit vereidigt worden.

Die Zeremonie fand während einer Sondersitzung des Parlaments in der Hauptstadt Kairo statt und wurde live im Fernsehen übertragen. Während der Vereidigung zeichneten Kampfflugzeuge eine ägyptische Fahne in den Himmel.



Al-Sisi war Ende März für vier weitere Jahre zum Staatschef gewählt worden. Nach offiziellen Angaben erhielt er rund 97 Prozent der gültigen Stimmen. Alle potenziellen Oppositionskandidaten waren festgenommen worden oder hatten ihre Bewerbung zurückgezogen. Kritiker werfen al-Sisi vor, die Freiheitsrechte in Ägypten zu beschneiden und Oppositionelle zu verfolgen.

