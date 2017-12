Papst Franziskus hat seine Verbundenheit mit den Opfern des Angriffs auf ägyptische Christen vor zwei Tagen kund getan.

Er fühle mit seinen koptisch-orthodoxen Brüdern, sagte Franziskus vor Tausenden Gläubigen in Rom. Das Oberhaupt der koptischen Kirche, Papst-Patriarch Tawadros II., sprach den Opfern sein Beileid aus. Der Großimam der Al-Azhar-Universität, Ahmed al-Tayyeb, verurteilte die Tat und betonte, derartige Angriffe zielten darauf ab, die Einheit des Landes zu zerstören. Er forderte die Muslime in Ägypten auf, gemeinsam mit den Kopten Weihnachten zu feiern. Das koptische Weihnachtsfest fällt wie in anderen Teilen der orthodoxen Kirche auf den 7. Januar. Auch Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Politiker weltweit verurteilten die Tat.



Bei dem Attentat auf ein koptisches Geschäft und eine Kirche in Helwan südlich der Hauptstadt Kairo waren Ende vergangener Woche neun Menschen getötet worden, darunter ein muslimischer Polizist. Auch der Angreifer kam ums Leben. Die Terror-Organisation IS reklamierte die Tat für sich.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.