Ägyptische Sicherheitskräfte haben eigenen Angaben zufolge neun Terroristen getötet, die an Anschlägen auf der Sinai-Halbinsel beteiligt gewesen sein sollen.

Polizisten seien am Sonntagmorgen nahe einem Unterschlupf im nordägyptischen Nildelta in eine Schießerei geraten und hätten die Männer getötet,

teilte das Innenministerium mit. Demnach waren diese in Bombenangriffe und Angriffe auf Sicherheitskräfte im Norden des Sinai verwickelt gewesen.



Im Norden der Sinai-Halbinsel gibt es regelmäßig Anschläge islamistischer Extremisten. Vor einem Monat waren bei einem Angriff auf eine Moschee mehr als 300 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.