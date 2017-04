Nach den Anschlägen auf zwei koptische Kirchen in Ägypten hat Präsident Sisi den Einsatz des Militärs angeordnet.

Einheiten der Armee sollten ab sofort die Polizei beim Schutz aller wichtigen Einrichtungen unterstützen, hieß es in einer Erklärung. Bei den Attentaten in den nordägyptischen Städten Alexandria und Tanta waren mindestens 41 Menschen getötet und weitere 120 verletzt worden. Es handelt sich um die schwersten Anschläge auf die christliche Minderheit in Ägypten seit Jahren. Zu den Taten bekannte sich der IS.



Die EU sicherte Ägypten Solidarität im Kampf gegen den Terror zu. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte die EU-Außenbeauftragte Mogherini. Sie erinnerte daran, dass der heutige Palmsonntag einer der heiligsten Tage für Christen in aller Welt sei.