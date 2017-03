In Ägypten hat die Staatsanwaltschaft der Freilassung des früheren Staatschefs Mubarak zugestimmt.

Das gab der Anwalt des 88-Jährigen in Kairo bekannt. Der im Februar 2011 gestürzte Mubarak war Anfang dieses Monats im letzten gegen ihn geführten Strafverfahren freigesprochen worden. Dabei ging es um die Massenproteste gegen seine Herrschaft im Jahr 2011. Mubarak war vorgeworfen worden, eine Mitschuld am Tod hundertert Demonstranten zu tragen. In einem ersten Prozess war er zu lebenslanger Haft verurteilt worden.