Ägypten Tote bei Anschlag auf Polizei

Im Nordosten der ägyptischen Sinai-Halbinsel ist ein Anschlag auf einen Kontrollpunkt der Polizei verübt worden.

Laut Innenministerium in Kairo wurden bei einem Schusswechsel die Angreifer, mehrere Polizisten sowie ein Zivilist getötet. Der mit Sprengstoff beladene Lkw der Attentäter konnte gestoppt und später kontrolliert gesprengt werden.



Seit dem politischen Umsturz in Ägypten 2013 hat die Terrormiliz IS auf der Sinai-Halbinsel mehrere derartige Anschläge verübt.