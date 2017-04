Die Terrormiliz Islamischer Staat hat zwei Anschläge auf koptische Christen in Ägypten für sich reklamiert.

Bei den Explosionen vor Kirchen in Tanta und Alexandria starben insgesamt 36 Menschen, zahlreiche weitere wurden verletzt. In Alexandria sprengte sich laut dem ägyptischen Innenministerium ein Selbstmordattentäter in die Luft. Er habe versucht, durch den Eingang zu stürmen, sei dabei aber von Polizisten gestoppt worden. Unter den elf in Alexandria Getöteten waren demnach drei Polizisten. Mindestens 25 Menschen starben bei der Explosion in Tanta, die sich wenige Stunden zuvor ereignete.