Am Palmsonntag haben Attentäter zwei koptische Kirchen in Ägypten angegriffen und mindestens 36 Menschen getötet.

Vor der Kathedrale in Alexandria sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft, nachdem Kopten-Papst Tawadros der Zweite dort die Messe gelesen hatte. Elf Menschen wurden getötet, Tawadros blieb unverletzt. Wenige Stunden zuvor hatte eine Bombe in einer Kirche in Tanta in Nord-Ägypten mindestens 25 Menschen getötet.



Die Dschihadistenmiliz IS reklamierte die Taten für sich. Im Februar hatte der IS in einem Video zu Gewalt gegen koptische Christen in Ägypten aufgerufen.



Im Dezember vergangenen Jahres hatte sich ein Selbstmordattentäter während einer koptischen Sonntagsmesse in Kairo in die Luft gesprengt, damals wurden 29 Menschen getötet.



Die Bundesregierung verurteilte die Anschläge. Bundesaußenminister Gabriel sagte, das Kalkül der Täter, einen Keil in das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen zu treiben, dürfe nicht aufgehen.