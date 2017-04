In Ägypten haben Sicherheitskräfte sieben mutmaßliche IS-Anhänger getötet, die Anschläge gegen koptische Christen geplant haben sollen.

Das teilte das Innenministerium in Kairo mit. Die Verdächtigen hätten sich in einer Bergregion im Süden versteckt. Unklar ist, wann es zu dem Zugriff gekommen ist.



Am Sonntag waren bei zwei Bombenanschlägen auf Kirchen in Tanta und Alexandria mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz IS beanspruchte die Taten für sich. Die ägyptische Regierung verhängte daraufhin einen dreimonatigen Ausnahmezustand.