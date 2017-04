Wenige Stunden nach dem Anschlag auf Christen im ägyptischen Nildelta mit mehr als 20 Toten hat es eine weitere Explosion vor einer Kirche gegeben, dieses Mal in Alexandria.

Das Staatsfernsehen berichtet von zwei Toten und etwa 20 Verletzten. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.



Bei dem Bombenanschlag auf eine Kirche in Tanta waren am Vormittag mindestens 21 Menschen getötet und 50 verletzt worden. Der Anschlag erfolgte während eines Gottesdienstes zum Palmsonntag.



Koptische Christen sind eine religiöse Minderheit in Ägypten. Islamistische Extremisten haben wiederholt Anschläge auf sie verübt. Im Dezember starben bei einem Bombenanschlag auf die koptische Kathedrale in Kairo 25 Menschen.