Nach einem Gefecht mit Extremisten in der ägyptischen Wüste sprechen Sicherheitskräfte inzwischen von mindestens 58 getöteten Polizisten.

Auch mehrere Extremisten kamen ums Leben, wie das Innenministerium in Kairo mitteilte. Das Gebiet rund um eine Siedlung werde nun durchsucht. Die Sicherheitskräfte seien auf dem Weg zu einem Gebäude gewesen, in dem Mitglieder der Aufständischengruppe Hasm vermutet worden seien, hieß es. Die Gruppe hatte sich zu mehreren Anschlägen rund um die Hauptstadt Kairo bekannt. Die Regierung in Kairo wirft Hasm vor, der bewaffnete Arm der verbotenen islamistischen Muslimbruderschaft zu sein.