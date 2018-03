Auf der Sinai-Halbinsel soll die Mega-Stadt Neom entstehen.

Für das Projekt haben Ägypten und Saudi-Arabien jetzt einen Fonds eingerichtet mit zehn Milliarden US-Dollar. Darüber berichtet unter anderem der Sender Al-Arabiya.



Neom soll auf einem Gebiet von 1.000 Quadratkilometern entstehen - also noch größer werden als Berlin. Das ägyptische Gebiet wird an das Nachbarland Saudi-Arabien verpachtet und im Gegenzug mit Geld aus Saudi-Arabien entwickelt. Die Pläne waren im Oktober vorgestellt worden.



Saudi-Arabien will mit Neom unabhängiger von Erdöl werden. Dort sollen vor allem Unternehmen aus der Energie- und Wasserwirtschaft, aus der Biotechnologie und der Unterhaltungsbranche angesiedelt werden. Der Strom soll komplett aus Wind- und Sonnenenergie gewonnen werden.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.