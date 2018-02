Die Deutsche Umwelthilfe hat Vorschläge über eine Nachrüstung von Diesel-Autos mit Steuergeldern zurückgewiesen.

Der Geschäftsführer der Umweltschutzorganisation, Resch, sagte im Deutschlandfunk, den - Zitat - betrügerischen Konzernen dürfe man keine Steuermittel hinterherwerfen. Es gelte das Verursacherprinzip. Der Autoindustrie mit ihren Rekordgewinnen sei es zuzumuten, auf eigene Kosten Diesel-Fahrzeuge auf der Straße genauso sauber zu machen wie im Labor. Die Bundesregierung tue sich mit der Durchsetzung jedoch schwer, weil sie mehr als ein Jahr lang das Lied der Autoindustrie gesungen habe, dass eine Software-Lösung zur Begrenzung der Emissionen ausreiche. Die Luft in den Städten werde durch - Zitat - Taschenspieler-Tricks aber nicht sauberer. Die Autobauer müssten mit Diesel-Fahrverboten unter Druck gesetzt werden, forderte Resch. Er reagierte mit seinen Äußerungen auf den Vorschlag einer Expertenkommission, zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten die Nachrüstungen der Dieselfahrzeuge auch über öffentliche Mittel zu finanzieren.



Auch der Grünen-Fraktionsvize Krischer warf der Bundesregierung Versäumnisse im Zusammenhang mit dem hohen Schadstoff-Ausstoß vor. Sie versuche das Problem der schlechten Luft in Innenstädten seit Jahren auszusitzen, sagte Krischer der Deutschen Presse-Agentur. Leidtragende dieser Politik von Union und SPD seien die Bewohner der Innenstädte und Millionen betrogener Dieselfahrer, kritisierte Krischer.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.