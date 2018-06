Ein Interview des US-Botschafters in Berlin, Grenell, im umstrittenen rechtslastigen US-Nachrichtenportal Breitbart hat Irritationen in der Bundesregierung und in der deutschen Politik allgemein ausgelöst. Von Seiten der Opposition kommt sogar die Forderung nach einer Ausweisung Grenells. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn steht wegen seiner Nähe zu Grenell in der Kritik.

In Berlin teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Nachmittag mit, man habe die USA um Aufklärung gebeten, ob die Äußerungen Grenells tatsächlich so gefallen seien, wie sie wiedergegeben werden. Grenell habe bereits an diesem Mittwoch bei seinem Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt Gelegenheit dazu.



Breitbart zitierte Grenell mit der Aussage, er wolle konservative Strömungen in Europa stärken. Er fügte an, er sei von einer Reihe von Konservativen in Europa kontaktiert worden. Der Aufschwung dieser Ideen sei durch ein Scheitern linker Konzepte zu erklären. Grenell sprach in diesem Zusammenhang von der "schweigenden Mehrheit". Die Unterstützung sei massiv für Kandidaten, die sich "konsistent konservativ" zu Themen wie Migration, Steuern und Bürokratie äußern könnten. Den österreichischen Bundeskanzler Kurz nannte er in dem Interview als positives Beispiel für konservative Politiker. Er sei ein großer Fan des "Rockstars" Kurz. Nach diplomatischen Gepflogenheiten werden politische Vorlieben nicht öffentlich gezeigt.



Auf Twitter relativierte Grenell später seine Aussagen. Die Idee, dass er Kandidaten oder Parteien unterstütze, sei lächerlich, betonte der US-Botschafter. Er bleibe aber dabei, dass es derzeit - angeführt vom amerikanischen Präsidenten Trump - ein Erwachen der schweigenden Mehrheit gebe, die die Eliten und ihre Blase ablehnten.



SPD-Vize Schäfer-Gümbel kritisiert Grenell scharf: Europas Bürger ließen sich von einem Trump-Vasallen nicht sagen, wie sie wählen sollten, twitterte er. Ein US-Botschafter, der sich derart in demokratische Auseinandersetzungen einmische, sei einfach fehl am Platz. Der frühere SPD-Chef Martin Schulz sagte der Deutschen Presse-Agentur, Grenell benehme sich nicht wie ein Diplomat, sondern wie ein rechtsextremer Kolonialoffizier.



Linken-Fraktionschefin Wagenknecht forderte die Bundesregierung auf, Grenell auszuweisen. Wer wie Grenell meine, nach Gutsherrenart bestimmen zu können, wer in Europa regiere, der könne nicht länger als Diplomat in Deutschland bleiben, sagte sie der "Welt". Der EU-Parlamentarier Brok von der CDU meinte, Grenells Interview deute darauf hin, dass die amerikanische Politik lieber eine Kooperation mit dem autoritären Kremlchef Putin als mit Demokraten in Europa führen wolle.



In der SPD wird mit Bezug auf Grenell auch Kritik an Bundesgesundheitsminister Spahn laut. Ob er der einzige sei, der das "Andienen" des CDU-Politikers an den neuen umstrittenen US-Botschafter peinlich finde, fragte SPD-Fraktionsvize Lauterbach und fügte hinzu, vielleicht sollte Grenell in die USA zurückgehen und Spahn gleich mitnehmen. Hintergrund war ein bereits länger geplantes Gespräch eines Kreises junger CDU-Abgeordneter gestern, an dem Spahn und Grenell teilnahmen. Spahn verbreitete anschließend Fotos von dem Treffen und hatte auch schon zuvor Begegungen mit Grenell über seinen Twitter-Account öffentlich gemacht.



Grenell hatte erst Anfang Mai mit einer Twitter-Botschaft, in der er den Rückzug deutscher Unternehmen aus dem Iran forderte, Kritik ausgelöst.

