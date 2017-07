Die Todesfälle aufgrund einer HIV-Infektion sind in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara nach Angaben von "Ärzte ohne Grenzen" weiterhin alarmierend hoch.

So würden in den von der Hilfsorganisation betriebenen oder unterstützten Kliniken etwa in Guinea, Kenia und Malawi 30 bis 40 Prozent der Patienten mit HIV innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme in die Klinik sterben, heißt es in einem Bericht der Organisation, der heute veröffentlicht wird. Demnach ist die hohe Zahl der Todesfälle darauf zurückzuführen, dass die Infektion oft zu spät oder gar nicht diagnostiziert wird. Laut aktuellen Zahlen der Vereinten Nationen haben rund 47 Prozent der Menschen mit HIV keinen Zugang zu einer angemessenen Behandlung. - Seit Sonntag beraten rund 6.000 Experten aus aller Welt auf einer internationalen Konferenz in Paris über Maßnahmen im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids.