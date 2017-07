Mehr als eineinhalb Jahre nach der Bombardierung einer Klinik im afghanischen Kundus hat "Ärzte ohne Grenzen" wieder eine Einrichtung zur medizinischen Versorgung eröffnet.

Man habe heute die ersten Patienten empfangen, teilte die Organisation mit. In der Station arbeiteten ein Arzt und fünf Krankenschwestern. Es handle sich aber nicht um einen Ersatz für das zerstörte Traumazentrum für Schwerverletzte. Ein solches Zentrum werde es möglicherweise im kommenden Jahr wieder geben. Man wisse, wie groß der Bedarf sei.



Bei dem Angriff der US-Luftwaffe im Oktober 2015 waren 40 Ärzte und Patienten getötet worden. In der Region Kundus fliegen die US- und die afghanische Luftwaffe weiter Angriffe auf Talibanstellungen.