In Erfurt hat der Deutsche Ärztetag begonnen.

Zur Eröffnung forderte Thüringens Ministerpräsident Ramelow mehr Wertschätzung für Ärzte, Krankenpfleger und Rettungskräfte. Die Hauptversammung der Bundesärztekammer mit 250 Abgeordneten tagt bis zum Freitag. Zur Abstimmung steht unter anderem eine Lockerung des Fernbehandlungsverbots. Der Deutsche Hausärzteverband forderte dafür in einer Pressemitteilung klare Regeln.



Bundesgesundheitsminister Spahn wies im Vorfeld Bedenken gegen die sogenannte Telemedizin zurück. Es gehe auch darum, mehr Zeit für Pflegebedürftige und Schwerkranke zu gewinnen, sagte er im Fernsehsender n-tv. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte das Vorhaben.



Im Streit über das Werbeverbot für Abtreibungen schlägt die Bundesärztekammer eine neutrale Informationsplattform im Internet vor. Präsident Montgomery sagte auf dem Ärztetag, ein leicht zugängliches Portal könne Informationen bereitstellen über gesetzliche Bedingungen, Beratungsstellen und Mediziner, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.



Ziel sei Rechtssicherheit für Ärzte und Frauen, so Montgomery. Es könne nicht angehen, dass Menschen in einer Notlage nur schwerlich an Informationen, Beratungen und Adressen kämen.



Der Paragraf 219a des Strafgesetzbuches, der Werbung für Abtreibungen verbietet, ist in der Koalition umstritten. Die SPD will ihn, wie mehrere Oppositionsparteien, abschaffen. Die Union ist dagegen. Kritiker des Paragrafen machen geltend, er verhindere nicht nur Werbung, sondern auch nüchterne Information.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.