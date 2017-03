In Äthiopien ist der seit knapp einem halben Jahr geltende Ausnahmezustand um weitere vier Monate verlängert worden.

Dies sei nötig, um Ruhe und Frieden im Land auf Dauer zu gewährleisten, sagte Verteidigungsminister Fegessa im Parlament in Addis Abeba. Der Ausnahmezustand war nach Massendemonstrationen gegen die Regierung ausgerufen worden. Erste Proteste gab es bereits 2015 in der Region rund um die äthiopische Hauptstadt, in der die Volksgruppe der Oromo lebt. Auslöser waren unter anderem Pläne der Regierung, Addis Abeba zu Lasten der Bewohner Oromias zu erweitern.