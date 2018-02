Der gestern verhängte Ausnahmezustand in Äthiopien soll für ein halbes Jahr gelten.

Das sagte Verteidigungsminister Fegesse laut dem staatlichen Fernsehsender EBC. Das Parlament in Addis Abeba müsse die Anordnung noch bestätigen, danach könne sie um vier Monate verlängert werden. Fegesse sagte, der Ausnahmezustand sei notwendig, um die verfassungsmäßige Ordnung in Äthiopien zu schützen und Zusammenstöße zwischen verschiedenen Ethnien zu verhindern.



In Teilen des ostafrikanischen Landes gibt es seit zwei Jahren immer wieder Proteste, bei denen hunderte Menschen getötet wurden. In der Folge hatte Ministerpräsident Desalegn am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt. Er bleibt im Amt, bis ein Nachfolger bestimmt ist.



Während des letzten Ausnahmezustands 2016 waren mehr als 20.000 Menschen festgenommen und die Wirtschaft stark beeinträchtigt worden.

