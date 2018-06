In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ist ein Anschlag auf eine Kundgebung von Ministerpräsident Ahmed verübt worden.

Nach jüngsten Angaben aus dem Gesundheitsministerium kam dabei ein Mensch ums Leben. Mehr als 130 wurden demnach verletzt. Ahmed selbst blieb unversehrt. Nach Berichten staatlicher Medien wurden neun Polizisten festgenommen. Ahmed, der seit April im Amt ist, setzt sich für die Öffnung des jahrzehntelang autoritär regierten Landes am Horn von Afrika ein.



Simbabwes Präsident Mnangagwa hat eine Explosion bei einer Wahlkampfveranstaltung unversehrt überstanden. In Simbabwe wird am 30. Juli ein neuer Staatschef gewählt.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.