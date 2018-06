In Äthiopien hat es bei einer großen Kundgebung mit Ministerpräsident Ahmed eine Explosion gegeben.

Dabei wurden in der Hauptstadt Addis Abeba mehrere Menschen getötet oder verletzt. Nach Angaben der Behörden detonierte eine Granate. Die Explosion löste eine Panik in der Menschenmenge aus. Zehntausende hatten sich zu der Kundgebung versammelt. Ahmed wandte sich im Anschluss in einer Rede an die Nation. Er sprach von einem gut organisierten Anschlag von Kräften, die gegen die Einheit Äthiopiens seien. Dieser sei aber gescheitert.



Ahmed hatte sein Amt im April angetreten. Er kündigte unter anderem die Freilassung von Zehntausenden Häftlingen, die Öffnung staatlicher Unternehmen für private Investitionen und die Unterstützung eines Friedensabkommens mit dem Nachbarland Eritrea an.

