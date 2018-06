Der äthiopische Ministerpräsident Ahmed hat die Folter in seinem Land verurteilt.

Menschen zu foltern oder in dunkle Zellen zu stecken seien Formen von Staatsterrorismus, erklärte Ahmed im Parlament. Er verteidigte zudem seine Ankündigung, den Grenzstreit mit Eritrea zu beenden. Dieser Schritt sei überfällig und im Interesse beider Staaten. Trotz eines Schiedsspruchs vor 16 Jahren hatte sich Äthiopien bislang geweigert, eine Grenzstadt und weitere Gebiete an das Nachbarland abzutreten.



Ahmed wurde im März in sein Amt gewählt. Seitdem hat er zahlreiche Maßnahmen für eine Öffnung des Landes in die Wege geleitet. Zuletzt tauschte er die Spitzen von Armee- und Geheimdienst aus, denen zahlreiche Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.