Die Regierung Äthiopiens hat die Freilassung aller politischen Gefangenen angekündigt.

Wie Ministerpräsident Hailemariam in der Hauptstadt Addis Abeba bekanntgab, soll zudem das berüchtigte Gefangenenlager Maekelawi geschlossen und in ein Museum umgewandelt werden. Hailemariam sagte, er wolle den Bürgern mehr demokratischen Raum ermöglichen.



Die Menschenrechtslage in dem Land gilt als äußerst schlecht. Amnesty International und andere Organisationen berichten von Folter in Gefängnissen, juristischer Willkür und einer starken Beschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit. In den äthiopischen Regionen Oromia und Amhara hatte es zuletzt monatelang Proteste gegen die Regierung gegeben.

03.01.2018