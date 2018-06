Bei einem Anschlag auf eine Kundgebung der Regierung in Äthiopien sind mehr als 80 Menschen verletzt worden.

Nach offiziellen Angaben schweben sechs von ihnen in Lebensgefahr. Zunächst war von mehreren Toten die Rede gewesen. Ministerpräsident Ahmed, der unmittelbar vor der Detonation des Sprengsatzes in der Hauptstadt Addis Abeba zu zehntausenden Menschen gesprochen hatte, blieb staatlichen Medien zufolge unverletzt. Hinter der Tat vermutet er Gegner seiner Reformpolitik. Der genaue Hergang des Anschlags ist noch unklar.



Ahmed, der seit April im Amt ist, setzt sich für die Öffnung des jahrzehntelang autoritär regierten Landes ein. So hatte er zuletzt gesperrte Fernsehsender und Internetseiten freigegeben sowie politische Gefangene entlassen. Besonders umstritten ist der Versöhnungkurs mit dem Nachbarland Eritrea.

