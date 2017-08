Äußerst seltene totale Sonnenfinsternisse Alle 250 Jahre im Schatten

Zwar gibt es in einem Jahr bis zu zwei totale Sonnenfinsternisse, doch bezogen auf einen bestimmten Ort ist so ein Schauspiel extrem selten. Denn der Mond schiebt sich stets nur in einem schmalen Streifen komplett vor die Sonne. Diese Totalitätszone ist meist über zehntausend Kilometer lang, aber nur rund hundert Kilometer breit.

Von Dirk Lorenzen