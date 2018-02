Nach der Äußerung eines AfD-Politikers über Stolpersteine zum Gedenken an NS-Opfer hat das Internationale Auschwitz Komitee die Partei kritisiert.

Vizepräsident Heubner sagte in Berlin, die AfD bekämpfe immer skrupelloser, was die Überlebenden von Auschwitz als Zeitzeugen in der deutschen Gesellschaft bewirkt hätten. Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Gedeon hatte ein Ende der Stolperstein-Aktionen gefordert und erklärt, es gebe angemessenere Arten des Gedenkens im Rahmen von Gedenkstätten.



Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, hält einen Beschluss der katholischen Kirche zur Abgrenzung von der AfD für sinnvoll. Das Ausmaß der rassistischen Ausfälle von Partei-Mitgliedern sei unerträglich geworden, sagte Sternberg der "Neuen Westfälischen" aus Bielefeld. Als Beispiele nannte er unter anderem die Beleidigung von Bundeskanzlerin Merkel und die Äußerungen über in Deutschland lebende Türken.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.