Der Vorsitzende der Alternative für Deutschland, Gauland, hat mit einer Äußerung über die Zeit des Nationalsozialismus für Empörung gesorgt.

Gauland sagte auf dem Bundeskongress des Parteinachwuchses "Junge Alternative" in Seebach in Thüringen, Hitler und die Nazis seien nur ein, so wörtlich, "Vogelschiss" in mehr als 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen. Zuvor hatte sich Gauland aber auch zur Verantwortung der Deutschen für die NS-Zeit von 1933 bis 1945 bekannt.



Grünen-Chef Habeck erklärte, die Kurve der AfD von eurokritisch über ausländerfeindlich bis hin zu völkisch sei steil. Die Partei habe das Ziel, die deutsche Demokratie zu entkernen. Dazu müsse sie die deutsche Geschichte umschreiben.



SPD-Generalsekretär Klingbeil twitterte, Gauland lasse jegliche Fassade der AfD fallen: "Das ist eine erschreckende Verharmlosung des Nationalsozialismus. Es ist eine Schande, dass solche Typen im Deutschen Bundestag sitzen." Auch CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer twitterte, so sehe die AfD hinter ihrer bürgerlichen Maske aus.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, schrieb ebenfalls bei Twitter, Gauland unterschreite wieder jedes Niveau. Hitler stehe unter anderem für die Ermordung von sechs Millionen Juden. Die Linken-Abgeordnete Domscheit-Berg betonte, niemand könne später sagen, er hätte nicht wissen können, wofür AfD-Spitzenpolitiker wirklich stünden.



Im vergangenen Jahr hatte der thüringische AfD-Politiker Höcke bereits mit Äußerungen zur deutschen Vergangenheit Empörung ausgelöst. Er forderte damals eine "erinnerungspolitische Wende". Der Bundesvorstand der AfD leitete daraufhin ein Parteiausschlussverfahren ein, das später vom Landesschiedsgericht Thüringen beendet wurde - ohne Ausschluss Höckes.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.